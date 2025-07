Flamengo sub-20 atropela o Leverkusen em amistoso na Gávea

Com grande atuação de Matheus Gonçalves, Garotos do Ninho vencem o alternativo time alemão por 5 a 1, nesta sexta-feira

A partida foi diante de uma equipe do Leverkusen bem mexida, mas o treinador Erik Ten Hag lançou nomes importantes como o atacante Victor Boniface. Mesmo assim, o Flamengo não tomou conhecimento do adversário. Matheus Gonçalves e Lorran, que já tiveram chances no profissional, foram importantes na partida.

Com grande atuação de Matheus Gonçalves, o Flamengo sub-20 goleou o Bayer Leverkusen por 5 a 1, nesta sexta-feira (18), em amistoso realizado na Gávea. A garotada rubro-negra não tomou conhecimento dos alemães e abriu quatro gols de vantagem, com Lorran, Artur (contra), Matheus Gonçalves e Pedro Leão. Na segunda etapa, Gusttavo fez um belo gol por cobertura, e Montrell Culbreath descontou para o time alemão. Porém, sem reação para diminuir o placar.

Baile dos Garotos do Ninho

A garotada do Flamengo deu show no primeiro tempo e não deu chances para o Bayer Leverkusen. Logo aos dois minutos de jogo, Lorran recebeu a bola em profundidade e bateu na saída do goleiro para abrir o placar. Com 10, a equipe rubro-negra foi para o ataque e depois de uma bate-rebate na área, Artur anotou contra o próprio patrimônio. Foi o segundo do time carioca. Mesmo em vantagem, a equipe de Bruno Pivetti seguiu na mesma entoada e perdeu chances. Matheus Gonçalves, um dos destaques, mostra-se como uma alternativa para o profissional. No fim, o camisa 10 anotou o terceiro e, nos acréscimos, Pedro Leão fez a goleada na Gávea.

Na segunda etapa, os times rodaram os elencos e mudaram a dinâmica do jogo. Os garotos do Ninho, mesmo assim, ampliaram com golaço de Gusttavo. O jogador arrancou do meio ao ataque e anotou um lindo gol por cobertura.

Os alemães anotaram o “gol de honra” aos 25 minutos do segundo tempo, com o jovem atacante Culbreath, e tiveram, pela primeira vez, maior controle do jogo, criando chances de perigo. Contudo, não conseguiram impedir a goleada rubro-negra.

O time sub-20 do Flamengo, comandado pelo recém-contratado técnico Bruno Pivetti, está classificado para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Rubro-Negro é o quinto colocado com 30 pontos e fecha a primeira fase na quarta-feira da semana que vem, às 15h (de Brasília), contra o Fortaleza no CT Ribamar Bezerra.