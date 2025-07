Esposa de Caio Paulista se manifesta sobre caso de racismo em vitória do Atlético-MG

Uma publicação compartilhada por Clube Atlético Mineiro (@atletico)

Conmebol mantém silêncio

A entidade responsável pela realização da Sul-Americana segue em silêncio mesmo diante das evidências e da detenção do agressor. Apesar do silêncio, abriu uma investigação preliminar contra o Bucaramanga para averiguar o caso.

A Conmebol, aliás, adotou em 2023 uma política de “tolerância zero” contra discriminação e prometeu agir com rigor em casos semelhantes. Segundo levantamento do portal IstoÉ, pelo menos 16 episódios de injúria racial foram registrados desde então, com sanções variando entre multas e interdições parciais de estádios.

O histórico recente inclui episódios envolvendo diversos clubes brasileiros, como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Internacional, Palmeiras e Santos. As situações envolveram gestos, falas e até objetos arremessados por torcedores adversários em jogos disputados no continente.

Atlético-MG sai na frente

Nas quatro linhas, bom resultado. O Galo conquistou vantagem no confronto com o pênalti convertido por Hulk, sofrido por Igor Gomes. A equipe mineira ainda teve Alan Franco expulso na segunda etapa, mas resistiu à pressão do adversário e saiu da Colômbia com direito do empate. O duelo de volta está agendado para quarta-feira (24), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

