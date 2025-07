Corinthians sofre com novas baixas antes de clássico contra o São Paulo

Lateral Hugo passará por cirurgia e Maycon inicia tratamento de lesão muscular. Dorival Júnior ganha retornos importantes para o Majestoso / Crédito: Jogada 10

O Corinthians confirmou na última quinta-feira (17/7) mais dois desfalques para o elenco comandado por Dorival Júnior às vésperas do clássico contra o São Paulo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, às 19h30, no Morumbis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O lateral-esquerdo Hugo foi diagnosticado com uma hérnia inguinal, após relatar desconforto na região abdominal com irradiação para o músculo adutor da coxa direita. O jogador, que já estava fora do jogo contra o Ceará, será submetido a cirurgia nesta sexta-feira, mesma condição enfrentada recentemente pelo zagueiro Gustavo Henrique. Além disso, outro problema para o treinador alvinegro é o meia Maycon. Ele entrou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, mas precisou ser substituído apenas 16 minutos depois. Exames apontaram uma lesão muscular no posterior da coxa direita. O clube não informou a gravidade da lesão nem o tempo de recuperação, mas o atleta já começará tratamento com o departamento médico nesta sexta-feira. Retornos e ausências no Corinthians para o clássico Apesar dos novos problemas físicos no elenco, Dorival terá reforços importantes para o Majestoso. Memphis Depay e Ángel Romero, suspensos na última rodada, estão novamente à disposição. Em contrapartida, o lateral-direito Matheuzinho será ausência certa, por ter recebido o terceiro cartão amarelo no Castelão. O elenco corintiano desembarcou em São Paulo na tarde desta quinta-feira, após a vitória em Fortaleza. No CT Dr. Joaquim Grava, os titulares fizeram atividades regenerativas, enquanto os demais atletas participaram de treinos com enfrentamentos em campo reduzido.