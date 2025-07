Corinthians conta com seu trio de estrelas em apenas 16% dos jogos no ano

O técnico Dorival Júnior terá mais uma vez de montar o setor ofensivo do Corinthians sem o aguardado trio de ataque dos sonhos. Afinal, Yuri Alberto, ainda em fase de transição física, está fora do clássico deste sábado (19/7) contra o São Paulo, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde que assumiu o comando alvinegro, em 29 de abril, Dorival ainda não conseguiu escalar o trio formado por Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, considerados as principais armas ofensivas do elenco. As seguidas lesões dos três impediram qualquer tentativa de utilizá-los em conjunto. Um fator que, segundo o treinador, tem pesado no desempenho do time.

“Nós temos um problema que ainda não tivemos a possibilidade de estar com os três jogadores de frente em condições de jogar. O Garro é a terceira partida agora, o Memphis jogou as primeiras, o Yuri se machucou seriamente. O Corinthians precisa de mais nomes para preencher a linha de ataque”, lamentou Dorival, após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na rodada anterior.

O trio começou a temporada de 2025 cercado de expectativa, sustentada pela ótima fase que viveram juntos na reta final de 2024 e no título do Paulistão deste ano. Contudo, o Corinthians atuou em 2025 com o trio como titular em apenas sete das 42 partidas disputadas. Isso representa 16,6% dos jogos da temporada.

Na campanha que terminou com o título estadual, o trio teve papel decisivo, com destaque para o segundo jogo da final contra o Palmeiras, em 27 de março. Contudo, esta foi a última vez em que os três atuaram juntos. Depois disso, o Corinthians passou a sofrer com a ausência de suas peças-chave no ataque.