Clube europeu tenta contratar Ederson e envia proposta ao City

O Galatasaray está em busca de um novo goleiro e, após rumores sobre o interesse em Ter Stegen, que perdeu espaço com o técnico Hansi Flick no Barcelona, agora o foco do clube turco se voltou para o brasileiro Ederson, do Manchester City.

