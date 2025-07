Cássio se torna desfalque do Cruzeiro parao jogo contra o Juventude

Com a baixa, a expectativa é de que o técnico Leonardo Jardim escolha Léo Aragão como seu substituto. Cássio teve atuação sem tantas intervenções na primeira etapa, já que a Raposa sofreu mais investidas no começo do jogo. Posteriormente, cresceu na primeira etapa e construiu sua vitória rapidamente.

O goleiro Cássio se tornou uma ausência impactante para o Cruzeiro na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro. Isso porque, o arqueiro precisará cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O camisa 1 foi para o duelo com o Fluminense, no Maracanã, pendurado e foi advertido pelo atraso na reposição da bola em jogo.

Até porque, o Cruzeiro fez seus dois gols em um intervalo de seis minutos. Contudo, no segundo tempo, o Tricolor Carioca mudou sua postura e melhorou de rendimento. Com isso, o camisa 1 passou a ser mais exigido e fez pelo menos três defesas importantes na etapa complementar.

Cruzeiro acumula feitos positivos no Brasileirão

Com a vitória sobre o Fluminense, a Raposa assumiu a liderança do Brasileirão, também graças à derrota do Flamengo para o Santos, também na 14ª rodada. Assim, o time ampliou seu período invicto para nove jogos na competição. O primeiro desafio que o time mineiro terá para manter a primeira colocação no torneio será o Juventude. O embate ocorrerá, às 16h, no Mineirão, no próximo domingo (20).

O trabalho de Leonardo Jardim demonstra a capacidade de recuperar o protagonismo de Matheus Pereira. O camisa 10 deu assistências para os dois gols da equipe no triunfo sobre o Tricolor das Laranjeiras. Com isso, se tornou o jogador com mais passes para gols nesta edição do campeonato. Outro atleta em boa fase é o atacante Kaio Jorge, que ampliou a vantagem como artilheiro do Campeonato Brasileiro. O camisa 19 marcou o segundo gol do Cruzeiro e chegou ao seu 12º na competição.