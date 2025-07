Caio Paulista é vítima de injúria racial em jogo do Atlético

Um fato lamentável marcou a vitória do Atlético sobre o Bucaramanga, na noite desta quinta-feira (17), no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O lateral-esquerdo Caio Paulista, que ficou no banco de reservas durante todo o jogo, foi alvo de injúria racial por parte de um torcedor do time da casa.

O caso aconteceu no começo do intervalo. Os jogadores deixavam o gramado quando o torcedor fez as ofensas com gestos. O Atlético conseguiu registrar o momento da injúria e fez um boletim de ocorrência. O torcedor acabou sendo identificado e preso após a partida.