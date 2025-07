Barcelona adia retorno ao Camp Nou

Reforma do estádio e questões burocráticas impedem reabertura para o Troféu Joan Gamper

O Barcelona vai adiar a tão esperada volta ao Camp Nou. A reabertura do estádio estava prevista para acontecer no tradicional Troféu Joan Gamper, contra o Como, mas não será possível. Nesta sexta-feira (18), o clube confirmou que a partida não irá acontecer no local, que está em reforma desde junho de 2023.

