Atlético assina contrato com promessa da base avaliada em R$ 390 milhões

Mosquito, de 17 anos, é uma grande promessa da base do Galo e assinou seu primeiro vínculo com o clube mineiro

Como muitos jogadores, Mosquito, sendo seu nome de batismo Wallyson Breno Freitas da Silva, iniciou a carreira no futsal e depois migrou para o campo. Aos 13 anos, saiu de Natal após ser descoberto por um empresário, que o levou para o São Paulo. Ficou no clube por cinco meses antes de se transferir para o Atlético, onde atua desde 2022. Agora, assinou seu primeiro vínculo profissional.

A diretoria do Atlético-MG assinou, nesta sexta-feira (18), o primeiro contrato com o atacante Mosquito, promessa da base. Com 17 anos e natural de Natal, o jovem pode começar a aparecer entre os profissionais aos poucos. Sua multa é no valor de R$ 390 milhões.

Em entrevista, o atacante destacou a importância do Galo em sua trajetória e demonstrou felicidade por defender o clube mineiro, ainda que nas categorias de base, além do sonho de jogar no Real Madrid.

“É uma sensação inexplicável. Um clube que me acolheu desde o dia em que cheguei. O que eu espero? Fazer minha estreia no profissional e conquistar muitos títulos para a massa atleticana. Meu sonho é jogar no futebol europeu, no Real Madrid. Estou trabalhando para isso e tenho certeza de que um dia chego lá”, disse o jogador ao portal ge.

