Astros do Real Madrid organizam ponte aérea para curtir celebrações entre SP e Rio

Agenda de jogadores do clube espanhol neste fim de semana conta com casamento luxuoso e aniversário de dois dias / Crédito: Jogada 10

Esse final de semana promete ser agitado para os astros brasileiros do Real Madrid. Éder Militão, Vini Jr e Rodrygo se organizam para uma ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro para marcar presença em dois grandes eventos. Isso porque nesta sexta-feira (18), Éder fará uma festa luxuosa de casamento com Tainá Castro. Assim, os dois atacantes, que são padrinhos do casal, vão precisar se deslocar para São Paulo. A cerimônia vai acontecer no Palácio Tangará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por outro lado, o sábado (19) e o domingo (20) vão ser de comemoração do aniversário de 25 anos de Vini Jr, no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro. Dessa forma, Éder e Rodrygo também vão seguir para a cidade carioca para a festa do companheiro de Real Madrid. Casamento Éder Militão Éder Militão vai oficializar a união com uma festa para os amigos e familiares em São Paulo. O jogador já casou no civil com Tainá Castro, em maio do ano passado. Dessa forma, o casal vai realizar uma cerimônia luxuosa, de cerca de R$ 2 milhões. Serão 12 horas de festa para 350 convidados, entre amigos, familiares, atletas e celebridades. Além disso, Gusttavo Lima será uma das atrações da celebração. Apenas com o cantor, Éder e Tainá pagaram R$1 milhão de cachê.

Aniversário de Vini Jr O aniversário de Vini Jr foi na última semana, no dia 12 de julho, mas o jogador vai comemorar os 25 com amigos e familiares neste final de semana, no Rio de Janeiro. Assim, o evento terá como uma escultura gigante da cabeça de Vini Jr como um de seus destaques. Trata-se de um presente criado especialmente pela Beija-Flor de Nilópolis — atual campeã do carnaval carioca. Além disso, contará com show de Ludmilla. Férias no Real Madrid Éder Militão, Rodrygo e Vini Jr estão de férias do Real Madrid. O período de descanso no clube espanhol começou após a eliminação da equipe nas semifinais do Mundial de Clubes.