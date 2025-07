Administração do Maracanã promete melhorias após iluminação escurecer arquibancada

Parte dos refletores agora são de LED, porém os que estão em direção à arquibancada ainda são antigos e serão trocados dentro de 45 dias / Crédito: Jogada 10

O confronto entre Fluminense e Cruzeiro contou com uma novidade no Maracanã após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Trata-se da utilização de refletores de LED no lugar da iluminação colocada para a última reforma em 2013, com contornos mais modernos. No entanto, a área da arquibancada ficou mais escura neste primeiro jogo noturno, o que ocasionou críticas e dúvidas de torcedores nas redes sociais.

De acordo com a administração do Maracanã, o efeito ocorreu por causa dos refletores ainda antigos, que estão voltados para os torcedores. Por outro lado, haverá a troca para os novos dentro de 45 dias. Vale lembrar que a dupla Fla-Flu tem a concessão do estádio até 2044. A administração também afirmou seguir um "novo conceito de iluminação de arenas do gramado mais iluminado que a arquibancada", segundo informações do portal "ge". Uma mudança que visa deixar o local com padrão Nível A para final de Copa do Mundo e atende a parâmetros de Fifa, Conmebol e CBF. No entanto, eles reconhecem a necessidade de mudança dos refletores antigos. Na nota, informaram que "as luzes de plateia que iluminam a arquibancada ainda são antigas, desgastadas, têm vapor metálico. E serão substituídas por projetores em LED, fazendo com que a sensação atualmente percebida seja reduzida".