Vitória anuncia dois reforços europeus para a temporada

Meia português Rúben Ismael e atacante espanhol Aitor Cantalapiedra chegam ao Rubro-Negro para a sequência da temporada / Crédito: Jogada 10

O Vitória anunciou dois reforços vindos do futebol europeu nesta quinta-feira (17). Tratam-se do meia português Rúben Ismael e do atacante espanhol Aitor Cantalapiedra. Eles chegam ao clube baiano para tentar tirar o time da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Rúben Ismael, de 26 anos, estava livre no mercado após deixar o Moreirense, de Portugal. Dessa maneira, o jogador assinou contrato até o fim de 2028.

No Vitória, o meia vai atuar ao lado do compatriota Rúben Rodrigues, reforço que também foi anunciado nesta janela de transferências. O jogador começou sua carreira no FC Felgueiras e passou pelo CD Mafra até chegar ao Moreirense, em 2021, para sua primeira passagem pelo clube. Em seguida, foi emprestado para o Nacional, em 2022, e retornou ao Moreirense. Na última temporada, o português somou 33 partidas (31 como titular), com um gol marcado e uma assistência. No entanto, não atua desde o dia 27 de abril. Cantalapiedra fecha com o Vitória até 2027 Por outro lado, Aitor Cantalapiedra, de 29 anos, estava no AEK Larnaca, do Chipre, e assinou até junho de 2027. O atacante também estava livre no mercado após deixar a equipe cipriota.