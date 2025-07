Um ano de Palestra: Relembre a trajetória de Mauricio no Palmeiras

Meia chegou ao clube no ano passado e se tornou uma das peças mais importantes do esquema tático de Abel Ferreira

Nesta quinta-feira (17), o meio-campista Mauricio completou um ano desde sua estreia com a camisa do Palmeiras. Contratado em 2024 junto ao Internacional por 10,5 milhões de euros (cerca de R$ 62,1 milhões à época), o jogador chegou ao Verdão com status de contratação badalada na época.

“Passou muito rápido. Parece que foi ontem que eu estava chegando ao clube, fazendo meu primeiro jogo. Tenho muito orgulho de vestir essa camisa e sou muito feliz por estar defendendo uma instituição tão grande como o Palmeiras. Desde que cheguei aqui, sempre tive o sonho de conquistar títulos com essa camisa, e sigo muito focado nisso”, afirmou o camisa 18.

“Foram meses de muito aprendizado e evolução, dentro e fora de campo. Pude viver momentos muito bons, marcar gols importantes e participar de competições enormes, como o Mundial de Clubes, que, sem dúvidas, foi um dos maiores momentos da minha carreira. Vestir essa camisa é uma motivação por si só. Vou seguir dando o meu máximo para que possamos continuar construindo essa história juntos, que ainda está só no início”, completou.

A trajetória de Maurício até aqui no Palmeiras

A estreia oficial aconteceu contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Desde então, o meia de 24 anos soma 48 partidas pelo Alviverde, com 12 gols marcados e quatro assistências.

Já em 2025, o meia iniciou a temporada em alta e foi um dos grandes destaques da equipe na campanha que levou o time ao vice-campeonato paulista, com cinco gols e uma assistência em apenas oito jogos. Mesmo com a lesão no ombro direito, sofrida durante o clássico contra o São Paulo em fevereiro, Mauricio terminou o estadual como o segundo jogador do Palmeiras com mais participações diretas em gols e o terceiro no ranking geral da competição.