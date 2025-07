Santos foca na recuperação de Neymar para maratona no Brasileirão

O técnico Cleber Xavier destacou a importância do acompanhamento do departamento de fisiologia para manter o atleta em condições ideais de jogo.

A partida diante do Flamengo foi a primeira que Neymar atuou por 90 minutos desde fevereiro. O craque tem se empenhado na preparação física durante a pausa no calendário e quer manter o ritmo, mas sabe que o corpo ainda exige cuidado após a grave lesão no joelho sofrida em 2023.

Além de Neymar, o Santos deve contar com o retorno do meia Benjamín Rollheiser, que cumpriu suspensão na última rodada. Com isso, existe a possibilidade de que Neymar atue mais adiantado, na função de falso 9, posição em que se destacou diante do Flamengo ao marcar o gol da vitória.

Santos e Neymar terão um calendário cheio

Com três jogos em apenas oito dias, o elenco santista será exigido em termos físicos e de profundidade. Só depois do duelo contra o Sport, no dia 26, o time terá uma pausa mais longa antes de enfrentar o Juventude. O embate pela 4 18ª rodada está marcado para o dia 4 de agosto.

O desempenho de Neymar ao longo desse período será crucial para as pretensões do Santos. Afinal, a equipe ocupa posição intermediária na tabela e mira estabilidade para afastar o fantasma do Z4. O camisa 10, embora ainda em busca da melhor forma, já dá sinais de que pode ser o diferencial técnico que o time precisa nessa fase decisiva.