Saiba os planos de Filipe Luís para Matheus Gonçalves no Flamengo

“Muito nobre da parte dele de querer jogar. Essa semana ele treinou quase toda a semana com o sub-20. É um menino que sempre treina bem e agora vai ter oportunidades para demonstrar e falar no campo”, disse o treinador.

O meia-atacante Matheus Gonçalves esteve muito perto de vestir a camisa do Cruzeiro, mas o Flamengo desistiu de prosseguir a negociação. Com o bom desempenho na base, o jovem esteve à disposição para o duelo contra o Santos , na última quarta-feira (16), mas não entrou em campo. No entanto, o técnico Filipe Luís garantiu que o atleta ganhará mais oportunidades no time profissional.

Nos últimos dias, Matheus Gonçalves pediu para retornar ao time sub-20 do Flamengo para ter oportunidade de ir a campo. Ele, aliás também não fez parte da delegação que esteve na disputa do Mundial de Clubes.

“É claro que todo jogador é assim, a gente só fica feliz quando joga. Então, eu vou procurar conversar com o Filipe (Luís, técnico do Flamengo), vou ver o que ele quer, o que ele acha que eu tenho que fazer. Minha vontade é ficar, jogo no Flamengo desde os 12 anos, estou muito focado aqui”, disse Matheus Gonçalves em entrevista após empate com Botafogo, pelo Brasileirão Sub-20.

Agora com a expectativa de ter oportunidade no time de Filipe Luís, Matheus Gonçalves pode receber uma chance no próximo compromisso da equipe carioca. O Fla enfrenta neste domingo (20), às 19h30, o rival Fluminense, em clássico pelo Campeonato Brasileiro.