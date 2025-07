Romarinho está em Salvador para acertar com o Vitória

Atacante fez toda sua carreira no futebol árabe após deixar o Corinthians. Ele estava no Al-Rayyan, do Qatar / Crédito: Jogada 10

O Vitória está muito próximo de acertar com Romarinho, ex-Corinthians. O jogador já chegou a Salvador para realizar os tradicionais exames médicos e assinar com o clube, de acordo com o “ge”. O atacante, de 34 anos, estava desde 2014 no futebol árabe e sua última equipe foi o Al-Rayyan, do Qatar. Romarinho passou três temporadas no Corinthians e ganhou destaque. Pelo Timão, conquistou a Libertadores, Mundial e Recopa Sul-Americana.