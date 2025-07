Renato Paiva comanda primeiro treino no Fortaleza nesta quinta

Português assume o lugar do argentino Juan Pablo Vojvoda e deve ser regularizado a tempo no BID para dirigir o time no jogo com o Bahia

O técnico Renato Paiva desembarca nesta quinta-feira (17) em Fortaleza e inicia de imediato sua jornada no comando do Tricolor do Pici. O português vai dirigir o primeiro treino no fim da tarde com os olhos voltados para o duelo com o Bahia, no sábado (19), às 16h, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

A diretoria trabalha para agilizar a inscrição do treinador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira (18) para que ele esteja à beira do campo.