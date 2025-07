Renato indica Fluminense sem foco e aborda saída de Árias: ‘Temos que continuar’

Técnico apontou diferença de rendimento do Tricolor das Laranjeiras, pontuou que houve erros na defesa e mandou recado para empresário de Serna / Crédito: Jogada 10

A despedida de Árias no Fluminense, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, teve sabor amargo. Afinal, o time carioca sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. De acordo com o técnico Renato Gaúcho, o Tricolor das Laranjeiras pecou pela falta de atenção, especialmente na primeira etapa do duelo. “Nós assistimos ao Cruzeiro jogar no primeiro tempo. Eu alertei a eles antes do jogo, que enfrentaríamos outra equipe que briga pelo título brasileiro. Infelizmente, não entramos focados da maneira que estávamos nos Estados Unidos. Eles fizeram dois gols merecidamente”, explicou o comandante do Fluminense.

Posteriormente, o treinador frisou que o Tricolor das Laranjeiras teve uma mudança de postura e cresceu de rendimento na etapa complementar. "No segundo tempo, acordamos, fiz uma modificação. Melhoramos, criamos, mas não conseguimos fazer o gol. Precisávamos de um gol, o segundo naturalmente sairia. O Cruzeiro se defendeu, entregou a bola, mas faltou tranquilidade para finalizar e marcar. Foram dois tempos distintos, mas eles foram letais", apontou Renato Gaúcho. Erros defensivos do Fluminense nos dois gols Segundo a análise do treinador, o Tricolor das Laranjeiras teve rendimento defensivo negativo, com erros cruciais para a derrota.

“Falhamos nos dois gols. Falo que os detalhes fazem a diferença, e hoje foi assim. A equipe entrou sem concentração. E foram avisados que o Cruzeiro faz muitos gols no primeiro tempo, que entram com intensidade. No segundo tempo, todos voltaram focados e melhoraram. Não temos que esperar tomar gols para reagir. No Mundial, estávamos focados desde o começo, por isso sofríamos pouco”, justificou o comandante. A respeito Kevin Serna, Renato sinaliza que o atacante vem sendo útil e que continuará recebendo chances pela resposta positiva. Contudo, o técnico deu um alerta ao empresário do atleta que tentou forçar uma vaga entre os 11 iniciais com declarações na mídia. “Os jogadores têm um contrato, são empregados do clube e não há cláusula de que devem ser titulares. Ele tem nos ajudado sempre que é chamado. Tenho um grupo, dou atenção e oportunidade para todos. O problema de alguns empresários é que acham que trabalham com um Messi. Não vão mudar minha cabeça. E tem empresários que, quando cobrados, desmentem. Não vou atacar individualmente algum empresário, mas aviso no geral: ‘Fiquem calados, no Fluminense tem comando. Se abrirem a boca, terão a resposta à altura. Agora, só estou mandando o recado'”, finalizou o técnico do Fluminense.