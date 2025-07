Renato Gaúcho revela conversa com elenco do Fluminense: ‘Hora de virar a página’

Treinador afirma que campanha no Mundial de Clubes fez a equipe provar que pode chegar longe e ser competitiva contra quem for

Após a histórica campanha no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (17), às 19h30 (de Brasília) para medir forças com o Cruzeiro pelo Brasileirão. Assim, antes do duelo no Maracanã, o técnico Renato Gaúcho afirmou que conversou com o elenco para virar a página e voltar a realidade do futebol brasileiro.

”Bom, acho que acima de tudo, ontem mesmo já tive uma um bate-papo com o meu grupo, é virar chave, virar página, voltamos para nossa realidade. Dei os parabéns para eles novamente pelo por tudo que eles fizeram na Copa do Mundo, que foi maravilhoso em todos os sentidos. Agora a nossa realidade de Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é uma competição longa, difícil, muito difícil.”, disse à FluTV.