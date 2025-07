Remo empata Novorizontino e torcida vaia o treinador

Na noite desta quinta-feira, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Remo e Novorizontino ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio do Mangueirão, em Belém. Os paraenses começaram melhor e abriram o placar com Matheus Davó, após pressão na área adversária. No entanto, ainda na etapa inicial, o Novorizontino empatou com Robson, em um chute de fora da área que desviou e enganou o goleiro Marcelo Rangel. No segundo tempo, o Remo teve mais posse de bola, mas as melhores chances foram do time paulista, que só não virou o jogo graças às boas defesas de Marcelo Rangel, destaque da partida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O empate fez o Novorizontino chegar aos 31 pontos, consolidado em terceiro lugar, posição que manterá ao fim da rodada. O Remo foi aos 26 pontos. Assume provisoriamenteo 4º lugar. Porém, corre o risco de ainda perder até quatro posições.

Como foi o duelo entre Remo e Novorizontino

O Remo começou muito ativo no ataque nos primeiros minutos, chegando merecidamente ao gol aos nove minutos. Após uma blitz na área, Matheus Davó pressionou a zaga e ficou com a sobra para fazer 1 a 0. Aos 17, quase saiu o segundo gol em chute de Jaderson. Mas, depois dos 20 minutos, o Novohorizontino melhorou. Em um chute de fora da área de Matheus Frizzo, a bola desviou em Robson e enganou o goleiro Marcelo Rangel, deixando tudo igual no placar: 1 a 1.

No segundo tempo, o jogo foi mais truncado, com o Remo sem conseguir muito sucesso ofensivo. E com a torcida irritada com o treinador António Oliveira. Afinal, ele fez alterações que diminuíram ainda mais o poder ofensivo do time, como a saída de Cantillo. O Novorizontino cresceu e teve pelo menos três grandeschances. Na melhor, Matheus Frizzo chutou para grande defesa de Marcelo Rangel.

Empate entre Operário-PR e CRB

No outro jogo desta quinta-feira, o Operário-PR,em casa, no Germano Krüger, ficou no 1 a 1 com o CRB. Os gols foram no primeiro tempo. Os alagoanos marcaram logo aos dois minutos com Thiaguinho. O empate veio aos 18 minutos, com Índio.