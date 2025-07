Reforma do Bernabéu dobra de custo e já ultrapassa R$ 8,3 bilhões

Com previsão de conclusão para 2026, modernização do estádio foca em áreas comerciais e será paga em até 30 anos pelo Real Madrid

O custo da reforma do Estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, dobrou em relação ao valor previsto inicialmente. De acordo com o relatório financeiro da temporada 2024/25, divulgado nesta quinta-feira (17), o clube já investiu 1,347 bilhão de euros (R$ 8,62 bilhões) até 30 de junho.

As obras começaram em 2019, com foco nas estruturas principais. Dentre as reformas estão a nova cobertura, fachada e gramado retrátil. No último ano, o projeto entrou em uma nova etapa, voltada para áreas comerciais, como espaços VIP, experiências interativas, eventos, restaurantes e a loja oficial do clube.

De acordo com o relatório, essas novas atividades comerciais são a principal razão para a grande transformação do estádio, agora chamado oficialmente somente de “Bernabéu”, uma decisão estratégica do clube por motivos de marketing. A previsão é que a reforma fique pronta em 2026.

Essas novas fontes de receita serão fundamentais para quitar a dívida assumida pelo Real Madrid para bancar a obra. Dos 1,17 bilhão de euros tomados como empréstimo, o clube pagou somente os juros nos primeiros anos. Desde 2023, começou a amortizar parte do valor principal, já quitando 38 milhões de euros (R$ 243,2 milhões). Por fim, o restante do pagamento vai acontecer ao longo dos próximos 30 anos.