Polícia contesta Sport sobre invasão e lamenta que clube tenha ‘permitido’ a entrada de torcedores

Declaração veio após dirigente do Leão criticar a falta de atuação do órgão na invasão dos torcedores do CT / Crédito: Jogada 10

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) se pronunciou novamente sobre as invasões no CT do Sport, que ocorreram na última quarta-feira (16). Essa é a segunda nota do órgão sobre o assunto e veio a público horas depois da coletiva de imprensa do presidente do Conselho Deliberativo do clube, Ademar Rogueira. O dirigente criticou o posicionamento inicial da PMPE, que apontava que o ato ocorria de maneira pacífica. De acordo com Rogueira, a polícia não estava presente na hora da invasão e alegou que não houve violência na ocasião.