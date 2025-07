Petit frisa ‘oportunidade única’ em saída do Nacional para o Betis

Na sua avaliação, era necessário aceitar a proposta para ter sua primeira experiência no futebol europeu. Apesar das partes não confirmarem valores, a negociação se deu com o valor de 9 milhões de dólares. Valor esse que, na atual cotação, equivale a R$ 50,1 milhões.

O atacante uruguaio Gonzalo Petit, preste a ser anunciado como reforço do Betis , falou com o portal ‘FútbolUy’ a respeito de como se deu o processo de abordagem até o acerto entre o Nacional e o clube espanhol por sua transferência.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, Petit garante que esteve distante das conversas entre seus empresários, os representantes do Betis e a alta cúpula do Nacional. Com isso, ele apenas se inteirou da situação após o último dia 7 de julho. A saber, nesta data, o Bolso perdeu a final do Intermédio, contra o Peñarol, nas penalidades.

“É uma oportunidade que eu tinha que aproveitar. É um passo muito grande, estou muito animado. Fiquei sabendo depois da final, do clássico. Tudo aconteceu muito rápido. Eu estava muito concentrado no Nacional, mas as coisas acontecem. Quando fiquei sabendo, entrei nas conversas”, assegura Gonzalo.

De acordo com informações da mídia espanhola, existe a possibilidade de Petit ser emprestado pelo Betis para ganhar rodagem europeia antes de ser aproveitado pelo clube da Andaluzia. Algo que, neste momento, não traz nenhum tipo de preocupação ao atleta de 18 anos:

“Há muito o que aprender lá (na Espanha). Depois disso, veremos como as coisas vão se desenrolar. É um passo de cada vez. Minha cabeça está no Betis, então, veremos o que acontece. Estou ansioso por isso. O futebol espanhol tem mais exposição, mas um passo de cada vez. Tenho muito a melhorar e aprender.”