Para Mano Menezes, erros individuais custaram caro ao Grêmio em Lima

Com uma atuação longe do ideal, o Grêmio perdeu por 2 a 0 para o Alianza Lima, na noite desta quarta-feira (16), e agora vai precisar vencer por três gols de diferença no jogo de volta, na próxima semana, para se classificar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

“O resultado é reversível. Mas precisamos fazer boa parte daquilo que fizemos bem aqui e não cometer os erros individuais que levaram aos dois gols em dois minutos. E aproveitar as chances quando tivermos”, disse Mano.

O técnico, inclusive, analisou a atuação da equipe e salientou o que seus jogadores poderiam ter feito de diferente para evitar uma derrota em Lima. Segundo Mano, faltou tranquilidade para controlar a partida e estancar o prejuízo.

“A gente poderia ter feito essa bola ter passado no meio-campo com mais tranquilidade, trabalhar um pouquinho mais curto, ter manejo e bola rodada de lado para lado. Sempre tínhamos um jogador sobrando no meio, podíamos ter arrastado eles um pouquinho mais para o lado. São as dificuldades que a equipe tem, na minha opinião, e que dá muitas vezes uma confiança muito grande para qualquer adversário. A gente precisa acabar com isso”, disse.