Palmeiras pode contar com Vitor Roque, mas tem novo desfalque contra o Atlético

Centroavante saiu com dores no empate com Mirassol na última quarta, mas não preocupa para o duelo pelo Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (17), na Academia de Futebol, após o empate com o Mirassol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco, afinal, inicia a preparação para enfrentar o Atlético-MG às 17h30 (de Brasília) do domingo, novamente no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira poderá contar com o atacante Vitor Roque, porém não terá Flaco López à disposição para o próximo jogo. Vitor Roque saiu de campo com dores na partida contra o Mirassol e colocou uma bolsa de gelo quando substituído. No entanto, o jogador não teve lesão constatada e está liberado para entrar em campo pelo Campeonato Braisleiro.