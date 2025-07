Na despedida de Arias, Cruzeiro vence o Fluminense no Maracanã e é líder do Brasileirão

Com show de Matheus Pereira, Raposa faz 2 a 0, bota água no chope do Flu e encerra jejum de 17 anos sem vitória no Maracanã contra o rival

No que era a despedida de Arias e o retorno do Fluminense ao Brasil após o quarto lugar no Mundial de Clubes, a festa no Maracanã foi do Cruzeiro. Nesta quinta-feira (17/7), pela 14ª rodada do Brasileirão, a Raposa foi efetiva, venceu por 2 a 0 e chegou à liderança isolada do torneio. A vitória, aliás, encerra um jejum de 17 anos sem triunfos do Cruzeiro contra o Flu no Maracanã. No Rio de Janeiro, o tabu já durava 13 temporadas.

Os gols mineiros foram de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, ambos no primeiro tempo. O zagueiro fez seu primeiro gol pelo Cruzeiro, enquanto o centroavante ampliou a liderança na artilharia do Brasileirão, agora com 13 gols. Matheus Pereira foi o autor das duas assistências.