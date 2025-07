Mano Menezes indica caminho para Grêmio se classificar na Sul-Americana

Em busca da vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana depois de terminar na segunda colocação do Grupo D, o Grêmio visitou o Alianza Lima, do Peru, na noite desta quarta-feira, e vai voltar para o Brasil com uma derrota dolorida na bagagem.

Com uma atuação longe do ideal, o Tricolor Gaúcho sofreu um revés de 2 a 0 diante do time peruano, e vai precisar vencer por três gols de diferença no jogo de volta, na próxima semana, para se classificar para as oitavas. Apesar da missão ser complicada, o técnico Mano Menezes acredita na reviravolta e indicou o caminho para o Grêmio conseguir a vaga.