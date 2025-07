Luciano retoma protagonismo no São Paulo em reencontro com Crespo

Atacante ganha nova função ofensiva sob comando do treinador argentino e deve seguir como titular no clássico contra o Corinthians / Crédito: Jogada 10

Embora não tenha balançado a rede no empate em 2 a 2 com o RB Bragantino, nesta quarta-feira (16), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Luciano teve papel fundamental para o São Paulo na partida disputada em Bragança Paulista. Mais próximo da área e atuando como segundo atacante, o camisa 10 se destacou com movimentação, criação de jogadas e uma assistência decisiva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, a partida também marcou o reencontro de Luciano com Hernán Crespo, com quem já havia trabalhado em 2021, durante a conquista do Campeonato Paulista. Diferentemente do antigo treinador Luis Zubeldía, que o utilizava mais recuado, como armador, Crespo vê em Luciano um jogador para atuar próximo ao gol, onde pode explorar sua finalização e movimentação inteligente. “Luciano é muito perigoso. Um camisa 10 que se movimenta por todos os lados. Temos que entendê-lo e posicioná-lo onde possa ser decisivo, principalmente perto da área”, disse Crespo após o jogo. Com a nova função ofensiva, Luciano parece ter reencontrado sua melhor versão. Contra o Bragantino, além da assistência para o segundo gol de André Silva, o atacante foi participativo durante todo o primeiro tempo. Ele criou contra-ataques e distribuiu o jogo com liberdade. Luciano tenta retomada na temporada também Na temporada, Luciano soma 30 jogos, oito gols e cinco assistências. Números consistentes mesmo em um cenário de oscilação e perda momentânea da vaga de titular. Suspenso na reestreia de Crespo, contra o Flamengo, o camisa 10 voltou ao time diante do Bragantino e mostrou por que merece a confiança do treinador argentino.