Liverpool avança por atacante após recuar em negociação por Isak

O Liverpool mudou o foco no mercado após não conseguir avançar nas negociações por Alexander Isak, do Newcastle. O novo alvo do clube inglês é o atacante francês Hugo Ekitiké, do Eintracht Frankfurt, que também era visto como opção caso Isak deixasse os Magpies.

