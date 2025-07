Kaio Jorge admite propostas mas avisa: ‘Diretoria sabe o momento de agir’

Atacante do Cruzeiro deixa o futuro nas mãos do clube, que não pretende vendê-lo por menos de R$ 157 milhões

O artilheiro do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge, admitiu o assédio de outros clubes. Em entrevista nesta quinta-feira (17), logo após a vitória do seu time sobre o Fluminense no Maracanã, o atacante do Cruzeiro confirmou ter recebido sondagens nesta janela de transferências. Contudo, ele se mostrou tranquilo e deixou a decisão sobre seu futuro com a diretoria. O clube, por sua vez, já estipulou um alto valor para negociá-lo, impulsionado pelos 12 gols do jogador.

Apesar do interesse de times europeus, o centroavante demonstrou muita tranquilidade. Ele, então, transferiu toda a responsabilidade da decisão para a diretoria do Cruzeiro. Sobre as procuras que recebeu, o jogador foi bastante direto e sereno em sua resposta.