Gregore se despede do Botafogo: ‘Eterna gratidão’

Jogador foi negociado com o Al-Rayyan, do Catar

“Só tenho a agradecer. Cheguei ao Botafogo com muitos sonhos. Encontrei o clube com muita vontade de vencer. Minha eterna gratidão ao Botafogo. Agora é seguir. Vai ter minha eterna gratidão. É normal para todo mundo (esses momentos). Somos feitos de decisões. Tenho que seguir a minha vida e torcer para o clube seguir nessa crescente”, disse.

Na estreia de Davide Ancelotti, o Botafogo deu adeus a outro nome. Afinal, o volante Gregore está de saída após ser vendido para o Al-Rayyan, do Catar. O jogador entrou em campo no segundo tempo do empate sem gols com o Vitória , nesta quarta-feira (16), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. Assim, ele se despediu e demonstrou gratidão.

Contratado no início do ano passado, Gregore encerrou a passagem pelo Botafogo com 84 jogos, três gols e duas assistências. No Al-Rayyan, vai reencontrar o técnico Artur Jorge. Afinal, sob o comando do treinador português, conquistou os títulos do Brasileirão e Libertadores em 2024. Contudo, o treinador deixou o comando alvinegro no início deste ano após aceitar a oferta do clube do Catar.

Com o empate diante do Vitória, o Botafogo chegou aos 22 pontos e ocupa o sexto lugar. Contudo, ainda pode perder a posição e sair da zona de classificação da Libertadores em caso de vitória do Fluminense. O Alvinegro volta a campo no domingo (20), às 17h30 (de Brasília), contra o Sport, fora de casa, pela 15ª rodada.

