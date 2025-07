Ganso vira desfalque no Fluminense e não enfrenta o Cruzeiro

O Fluminense tem um novo desfalque para enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta-feira (17/7), no Maracanã. Paulo Henrique Ganso sofreu um edema muscular na coxa direita no treino da última quarta (16/7) e, por isso, está fora do duelo contra a Raposa, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão.

Através do press kit enviado à imprensa antes do jogo, que começa às 19h30 (de Brasília), o Tricolor informou a lesão do camisa 10. No entanto, não há detalhes sobre o período de recuperação do atleta, que não vai a campo desde o dia 21 de junho.