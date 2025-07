Fortaleza faz proposta de empréstimo por Danilo Barbosa, do Botafogo

Jogador é um conhecido do novo técnico, Renato Paiva, que foi demitido do Glorioso

A indicação do jogador, de fato, partiu do recém-contratado treinador português . Renato Paiva já conhece bem o futebol de Danilo Barbosa. Nesta atual temporada, por exemplo, o volante atuou em 14 jogos pelo Botafogo. Ele esteve em campo, inclusive, em seis competições diferentes pelo time alvinegro.

O Fortaleza segue ativo no mercado da bola para reforçar seu elenco. O clube, nesta quinta-feira (17), fez uma proposta pelo volante Danilo Barbosa, do Botafogo. A oferta apresentada ao time carioca, aliás, é de um contrato de empréstimo até o fim do ano. A busca pelo jogador, portanto, atende a um desejo do novo técnico, Renato Paiva.

O Leão do Pici, contudo, busca se reerguer após um período de instabilidade. O clube, recentemente, trocou seu comando técnico com a saída de Vojvoda. Além disso, a diretoria já contratou outros cinco reforços para a sequência. A chegada de Danilo Barbosa, assim, faria parte desta grande reformulação do elenco.

A proposta pelo volante, em resumo, mostra a clara intenção do Fortaleza. O clube quer dar ao novo treinador as peças que ele deseja para o time. Com um elenco reforçado, a expectativa é de afastar a má fase. O time, enfim, busca um segundo semestre de recuperação e, consequentemente, de melhores resultados.

