Fortaleza anuncia contratação do técnico Renato Paiva

Português assume o comando do Tricolor após a saída de Vojvoda e será o responsável por tentar recuperar o desempenho da equipe / Crédito: Jogada 10

O Fortaleza oficializou, nesta quinta-feira (17), a contratação do treinador português Renato Paiva, com vínculo válido até o fim de 2026. Ele assume a função de Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do Tricolor, demitido após a derrota por 1 a 0 para o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. O novo treinador, aliás, já chegou ao Centro de Excelência Alcides Santos na tarde desta quinta-feira (17) para comandar seu primeiro treino. Além disso, ele conheceu as instalações e funcionários.

A escolha do Renato Paiva atende alguns critérios: primeiro, é um treinador que tem muito conteúdo, de uma escola muito boa de futebol, que tem um método de trabalho, variação de treinamentos, de forma de jogar, um profissional que de fato tem conteúdo e repertório de trabalho. O fato de ele conhecer o futebol brasileiro foi muito importante também, queríamos um profissional que já conhecesse a Série A, adversários, logísticas, arbitragem e forma de disputa", afirmou o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz. Experiência de Renato Paiva Renato Paiva, afinal, iniciou a sua carreira como treinador no Benfica-POR. Depois, passou por Independente del Valle-EQU e León-MEX. Em dezembro de 2022, foi o comandante do Bahia. A primeira passagem no futebol brasileiro encerrou-se em setembro de 2023, somando 19 triunfos, 15 igualdades e 15 derrotas em 49 duelos.