Fora dos planos do Botafogo, Diego Hernández é emprestado ao Remo

Meia-atacante uruguaio estava no futebol chileno e viaja para assinar com o clube paraense nesta sexta-feira (18)

Nesta quinta-feira (17), o Botafogo acertou o empréstimo do meia-atacante Diego Hernández. O jogador uruguaio, que estava completamente fora dos planos do clube, defenderá o Remo. Ele, inclusive, viaja para a cidade de Belém já nesta sexta-feira (18) para assinar o contrato. Este, portanto, será o terceiro empréstimo consecutivo do atleta de 25 anos.

O jogador, de fato, não conseguiu se firmar no Glorioso desde sua chegada. Desde o segundo semestre de 2024, por exemplo, o clube o emprestou seguidamente. Inicialmente, o uruguaio defendeu o León, do futebol mexicano. Já no início deste ano, ele foi cedido ao Everton, do Chile, onde disputou 13 jogos.