Fluminense defende longo tabu como mandante contra o Cruzeiro

Raposa não sabe o que é vencer o Tricolor no RJ desde 2012; no Maracanã, já são 17 anos de jejum. Times se enfrentam nesta quinta (17/7)

O jejum cruzeirense iniciou em 2013, em derrota por 1 a 0 – placar mais comum das 11 partidas de invencibilidade do Fluminense no Rio de Janeiro, aliás. São, assim, oito derrotas e três empates nos jogos em questão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Fluminense acerta venda de Arias ao Wolverhampton; os valores

Relembre

A última vitória como visitante do Cruzeiro foi em 2012, pela 36ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, a Raposa “carimbou a faixa” do Fluzão, que conquistara o título de maneira antecipada na rodada anterior, em vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras. Grande público compareceu ao duelo, terminado em 2 a 0 para os mineiros – gols de Montillo e Élber. Nada que impedisse a festa do Flu ao apito final.

O jogo, no entanto, foi no Nilton Santos, já que o Maracanã passava por obras visando a Copa do Mundo 2014. Dessa forma, o último triunfo do Cruzeiro no Maior do Mundo foi em 2008, pela 15ª rodada do Brasileirão (3 a 1).

Assim, se considerarmos apenas jogos no Maracanã, o retrospecto é novamente favorável ao Fluminense de 2009 em diante. Coincidentemente, também são oito vitórias tricolores e três empates em 11 jogos. O retrospecto completo, que data de 2013 em diante, tem os mesmos números, apesar de englobar todos os jogos no Rio de Janeiro (dois no Nilton Santos, e outros dois no Giulite Coutinho).