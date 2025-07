Flamengo se torna Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Rio de Janeiro

Rubro-Negro celebra conquista, que busca destacar a importância do clube carioca para a história e a identidade do estado e do país / Crédito: Jogada 10

O Flamengo se tornou Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (17), com quase 130 anos de história. Afinal, o governador Cláudio Castro sancionou a Lei 0.888/25, que reconhece a importância do clube carioca para a história e a identidade do estado. A autora da PL 2.468/23 foi a deputada Verônica Lima (PT). No último dia 24 de junho, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a lei em segunda discussão. Nesse sentido, faltava apenas a resposta do governo para a aplicação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa forma, a lei tem o intuito de destacar o clube e seu impacto na economia e cultura do estado e do país. A equipe de futebol masculino do Flamengo foi uma das quatro representaram o Brasil no Mundial de Clubes realizado nos Estados Unidos. Além dela, também participaram Botafogo, Fluminense e Palmeiras. “O futebol é coisa muito séria; é uma cadeia produtiva que impacta positivamente a economia do nosso país e do estado. E o Clube de Regatas do Flamengo é o time brasileiro que mais faz a alegria do povo”, disse Verônica Lima, ao site da Alerj, na época. Rubro-Negro celebra conquista Também assinaram como coautores os seguintes parlamentares: Carlos Minc (PSB), Brazão (União), Tia Ju (REP), Val Ceasa (PRD), Flavio Serafini (PSol), Renata Souza (PSol), TH Joias (MDB), Zeidan (PT), Rodrigo Amorim (União), Alexandre Knoploch (PL), Rodrigo Bacellar (União), Elika Takimoto (PT), Guilherme Delaroli (PL), Dr. Deodalto (PL), Yuri Moura (PSol), Luiz Paulo (PSD) e Chico Machado (SDD).