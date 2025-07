Flamengo acerta a contratação de Jorge Carrascal; saiba valores

Clube enfim chega a acerto com Dínamo Moscou pelo primeiro reforço desta janela de; Colombiano deve chegar ao Rio no fim da semana

Depois de indas e vindas, o Flamengo acertou, enfim, a contratação de Jorge Carrascal, meia colombiano de 27 anos que será o primeiro reforço desta janela. A negociação esfriou nas últimas semanas, mas o clube carioca intensificou o contato com o Dínamo Moscou. O Rubro-Negro, assim, fechou a compra por 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões na cotação atual). O jogador deve chegar ao Rio de Janeiro no fim de semana. A informação incial foi do jornalista argentino César Luis Merlo.

Com isso, Flamengo e Dínamo de Moscou entraram em acordo quanto ao valor e a forma de pagamento. O Rubro-Negro pagará 12 milhões de euros (R$ 77 milhões) pelo meia colombiano e mais um valor por metas. O clube carioca, afinal, negociava com os russos desde antes do Mundial de Clubes. A primeira oferta rubro-negra era de 10 milhões de euros (R$ 64,6 milhões) mais um bônus por metas. Os russos recusaram e pediam 14 milhões de euros (R$ 90,4 milhões).