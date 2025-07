Duelo com o Cruzeiro deve marcar último capítulo de Arias no Fluminense

Com o desempenho no Mundial de Clubes, John Arias, do Fluminense, voltou a chamar a atenção do futebol europeu e tem acerto encaminhado com o Wolverhampton, da Inglaterra. Assim, o confronto do Tricolor com o Cruzeiro, que ocorre nesta quinta-feira (17), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, tende a ser a despedida da uma passagem vitoriosa do colombiano.

A transação deve girar em torno de 22 milhões de euros por 90% dos direitos do colombiano. Nesse sentido, 17 milhões de euros (R$ 110 milhões) entre valores fixos e 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) variáveis de acordo com metas do jogador no clube inglês.