Dorival reforça urgência e pede quatro contratações no Corinthians

O Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao bater o Ceará por 1 a 0, na Arena Castelão, pela 14ª rodada. No entanto, mesmo com os três pontos, o técnico Dorival Júnior usou a entrevista coletiva para reforçar a urgência por reforços. Contudo, pela primeira vez, ele indicou um número exato: quatro contratações são consideradas essenciais para fortalecer o elenco.

Sem Yuri Alberto (em recuperação de um lesão em uma das vértebras da região lombar) e com Ángel Romero e Memphis Depay suspensos, o treinador recorreu aos garotos da base. Gui Negão, de apenas 18 anos, foi titular no ataque. Também foram relacionados os jovens Dieguinho, Kayke e Kauê Furquim, todos formados nas categorias inferiores do clube.

”Quando acertei com o Corinthians, conversei com o Fabinho (diretor-executivo) e deixei claro que precisaríamos de pelo menos quatro jogadores para fortalecer o grupo. Infelizmente, com todas as mudanças internas que o clube sofreu, as negociações ficaram estagnadas”, disse Dorival, citando a transição presidencial após o afastamento de Augusto Melo.

Apesar da necessidade evidente, o treinador ressaltou que tem buscado soluções internas e que não pretende esconder a realidade do torcedor.

“Tenho que ser leal com o nosso torcedor. Estamos passando por dificuldades, é fato, e enquanto não chegam reforços, o foco é trabalhar com quem está aqui. Os garotos precisam de tempo, amadurecimento, e isso só vem com oportunidade e paciência”, completou.