Dorival Júnior celebra vitória, mas alerta Corinthians: ‘Aquém do que precisamos’

Técnico exalta primeiro triunfo fora de casa no Brasileirão, mas adota tom cauteloso e diz que time precisa de mais para brigar no topo

O técnico Dorival Júnior celebrou a importante vitória do Corinthians sobre o Ceará. O triunfo por 1 a 0, nesta quarta-feira (16), foi o primeiro do time fora de casa no Brasileirão. Contudo, o treinador fez questão de manter os pés no chão. Ele alertou que, apesar do resultado, a situação ainda exige muita atenção.

A vitória, de fato, trouxe um grande alívio para o elenco corintiano. O time vinha de uma sequência de cinco jogos sem vencer na competição. Para o treinador, o resultado premia o esforço dos atletas.