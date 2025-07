Diretor do Leverkusen revela tentativa de contratar Filipe Luís antes do Flamengo

Diretor do Bayer Leverkusen, Simon Rolfes revelou, nesta quinta-feira (17), em coletiva, que tentou contratar Filipe Luís, o então lateral-esquerdo do Atlético de Madrid em 2019. O brasileiro recusou a proposta e, pouco depois, acertou sua transferência para o Flamengo. O dirigente, aliás, ainda não encontrou o técnico rubro-negro nas dependências do Ninho do Urubu.

“Tenho uma boa conexão com o Filipe Luís, nós tentamos contratá-lo em 2019, quando ele estava no Atlético de Madrid, e desde então estamos sempre em contato. É muito interessante ver a transição que ele fez de jogador para treinador do Flamengo, com tanto sucesso”, afirmou Rolfes em encontro com a imprensa nesta quinta-feira, no hotel onde o time alemão está concentrado, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.