Diretor da Lazio esfria interesse do Flamengo por Castellanos: ‘Não está à venda’

De olho no mercado para a sequência da temporada, o Flamengo tem interesse no centroavante Taty Castellanos, da Lazio. No entanto, não será fácil convencer o clube italiano a liberar o atleta, de 26 anos. Isso porque o diretor de futebol Angelo Fabiani revelou que não há qualquer interesse em negociar o jogador, que é um dos destaques do time. A informação é do portal “ge”.

“Nenhuma proposta foi feita (pelo Flamengo) e o jogador não está à venda”, disse o dirigente.