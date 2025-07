Conmebol abre processo disciplinar contra Lucas Piton, do Vasco, após expulsão

Lateral recebeu o cartão vermelho, aos 11 minutos do primeiro tempo, no confronto com o Independiente del Valle pela Sul-Americana

A Conmebol abriu um processo disciplinar contra o lateral-esquerdo do Vasco, Lucas Piton. Afinal, o jogador foi expulso, aos 11 minutos do primeiro tempo, no confronto com o Independiente del Valle pelos playoffs da Sul-Americana. Em campo, o Cruz-Maltino sucumbiu diante do adversário e sofreu uma goleada por 4 a 0, em Quito. A informação é do portal “Lance”.

i. Jogada brusca grave, que venha a ocorrer por meio da entrada violenta ou disputa de bola que ponha em risco a integridade física de um adversário; lance no qual o infrator use força excessiva ou aja com brutalidade (jogadores);”

Outras punições da entidade

No confronto, os cartões amarelos de Léo Jardim e Hugo Moura também geraram punições. Uma multa de 500 dólares (R$ R$ 2.785 na cotação atual) para cada advertência, algo que será debitado na premiação que o Cruz-Maltino receber pelos direitos de televisão ou patrocínio.

Com o 4 a 0, uma possível classificação do Vasco para as oitavas da Sul-Americana ficou mais complicada. Agora, para avançar no tempo normal, os comandados do técnico Fernando Diniz terão que vencer por cinco gols de diferença. Caso consigam um triunfo por quatro gols de diferença, no duelo do dia 22, em São Januário, levarão a disputa para as penalidades máximas.

Por fim, o Vasco volta a campo no sábado (15), quando enfrentará o Grêmio às 17h30, pela 14ª rodada do Brasileirão. Esta será a primeira partida da equipe, em São Januário, após o fim do Mundial de Clubes.