Com Lucas na parte interna, São Paulo se reapresenta de olho no clássico

Após o empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, o São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (17) para iniciar a preparação para o clássico diante do Corinthians, no próximo sábado (19), às 21h (de Brasília). O atacante Lucas Moura ficou apenas na parte interna do CT da Barra Funda. Dessa maneira, deu prosseguimento ao “cronograma específico” para tratar de lesão no joelho direito.

Lucas treina normalmente com o elenco do São Paulo desde o dia 7 de julho. No entanto, ainda não reúne condições de entrar em campo por conta de dores no local, que ainda limitam seus movimentos. Dessa maneira, ele não estará à disposição do técnico Hernán Crespo para o clássico deste sábado contra o Timão, no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.