Atlético supera expulsão, vence Bucaramanga e sai em vantagem na Sul-Americana

Galo teve Alan Franco expulso logo no começo da segunda etapa, mas conseguiu o gol da vitória de pênalti, a primeira fora de casa no torneio / Crédito: Jogada 10

O Atlético conseguiu superar a inferioridade numérica e venceu a primeira fora de casa nesta edição da Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (17), o Galo ficou com um jogador a menos durante a maior parte do segundo tempo, mas venceu o Bucaramanga por 1 a 0 e saiu na frente no playoff por uma vaga nas oitavas de final do torneio. Com o resultado, o Alvinegro joga por apenas um empate para garantir a classificação para a próxima fase da competição. O jogo de volta acontece na próxima quinta (24), na Arena MRV. Antes disso, o Galo encara o Palmeiras pelo Brasileirão, no domingo (20), em São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Everson garante o empate na primeira etapa O Galo começou tendo dificuldades, devido à boa pressão ofensiva dos donos da casa. Os colombianos tiveram as primeiras oportunidades. Sambueza arriscou da intermediária e mandou para fora. Depois, Hinestroza recebeu pela esquerda e finalizou para defesa de Everson. O goleiro voltou a trabalhar após saída de jogo errada atleticana, que ofereceu a Pons a chance de chutar para o gol e parar no arqueiro. O Atlético conseguiu aparecer e ter sua melhor oportunidade. Natanael cruzou na área e Dudu pegou errado na bola, tocando para trás em vez de chutar. O Bucaramanga respondeu na sequência. Londoño recebeu pela direita e cruzou na área. Junior Alonso afastou, mas a bola ficou nos pés de Sambueza. O camisa 10 chutou e Everson e Lyanco salvaram o Galo. No rebote, o meia chutou para fora. Na sequência, o Atlético teve mais uma oportunidade de abrir o marcador. Gabriel Menino recebeu na entrada da área, dominou bonito e chutou rasteiro para fora. Antes do intervalo, Everson voltou a trabalhar. Gil apareceu pela direita, cruzou para Pons na área, que chutou para excelente defesa do goleiro atleticano. Atlético fica com um a menos, mas fica com a vitória No começo do segundo tempo o Galo fez o goleiro adversário trabalhar pela primeira vez. Rony recebeu na direita, trouxe para o meio e chutou para a defesa de Quintana. Só que a reação foi paralisada pela expulsão de Alan Franco. O equatoriano, que já tinha amarelo, deu um pisão no adversário, recebeu o vermelho e deixou o Galo com dez.

Mesmo com um a menos, o Atlético conseguiu segurar a pressão adversária. Igor Gomes, que tinha acabado de entrar, recebeu no meio de campo, invadiu a área e foi derrubado por Mena. Pênalti, que Hulk bateu bem e abriu o marcador. Se a pressão já era grande com o placar zerado, quando o Galo saiu na frente ela aumentou. Após bate-rebote na área, a bola sobrou para Castro, que chutou e tirou tinta da trave. Com o tempo, o Atlético conseguiu controlar a pressão adversária e ficou em igualdade em campo. Igor Gomes discutiu com Duarte, que já estava amarelado, e cavou a expulsão do colombiano. Com isso, o Buracamanga não chegou mais e a vitória foi alvinegra. BUCARAMANGA-COL 0 X 1 ATLÉTICO Jogo de ida dos play-offs da Sul-Americana

Data-Hora: 17/7/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estadio Alfonso López, Bucaramanga (COL)

Gol: Hulk, 22’/2ºT (0-1)

BUCARAMANGA: Quintana; Bayron Duarte, Jeferson Mena, Carlos Henao e Freddy Hineztroza (De las Salas, 39’/2ºT); Fabri Castro, Zárate (Flores, 29’/2ºT), Faber Gil (Mosquera, 39’/2ºT), Fabián Sambueza e Londoño (Jhon Vásquez, 11’/2ºT); Luciano Pons. Técnico: Leonel Álvarez

ATLÉTICO: Everson; Natanael (Igor Rabello, 47’/2ºT), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Iván Román, intervalo), Gustavo Scarpa (Rômulo, 29’/2ºT) e Dudu (Igor Gomes, 17’/2ºT); Rony e Hulk (João Marcelo, 29’/2ºT). Técnico: Cuca

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Angel Arteaga (VEN)

Cartões Amarelos: Henao, Duarte e Hineztroza (BUC); Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes e João Marcelo (CAM)

Cartão Vermelho: Alan Franco (CAM, 7’/2ºT); Duarte (BUC, 42’/2ºT)