Admar Lopes pede desculpas à torcida do Vasco após derrotas: ‘Confiança no trabalho’

“Em nome da direção e do clube, pedir desculpa a todos torcedores pelos últimos dois resultados que tivemos. Sabemos que o jogo do Equador foi em circunstâncias particulares, que não são comuns, e não vamos encontrar. Vamos fazer ainda mais trabalho para reverter essa tendência de maus resultados. Temos total confiança no trabalho de Diniz”, disse.

Antes da apresentação de Thiago Mendes, o diretor de futebol Admar Lopes pediu desculpas pela atuação do Vasco nas derrotas para o Del Valle, no Equador, pela Sul-Americana, e para o Botafogo, pelo Brasileiro. Na primeira, a equipe sofreu uma goleada por 4 a 0 em Quito e está bem próxima de dar adeus ao torneio continental.

“Cheguei ao clube com o objetivo de estruturar alguns processos no Departamento de Futebol, entre os quais, mas não só, o processo de recrutamento de jogadores. Nesse sentido, após uma análise criteriosa do elenco e do mercado, entendemos que o Thiago Mendes, apresentado nesta quinta, é um jogador que entra claramente no projeto Vasco pelas suas competências, tanto de personalidade como técnicas, como encaixando no orçamento e na situação atual financeira do clube”, frisou.

O português também explicou que tem acelerado o os processos para qualificar o elenco com novos nomes. Mesmo diante das dificuldades financeiras que o clube enfrenta, o departamento de futebol tem feito uma análise criteriosa do mercado. O foco é descobrir oportunidades, como foi a vinda de Thiago Mendes.

“Portanto, também dizer que há uma confiança total e absoluta no processo iniciado pelo professor Diniz, e sabemos que, não querendo estar sempre a repetir a questão do tempo, é uma filosofia, é um processo que ainda está sendo adquirido por alguns dos jogadores e pelo grupo”, completou.

“Para finalizar esta pequena introdução, dizer a todos os torcedores que estamos a trabalhar arduamente e acelerando alguns processos para, logo possível, trazer mais algum jogador que possa entrar nesta filosofia da realidade financeira. Do perfil técnico e tático que seja consensual no clube e as necessidades juntamente com o professor Diniz. O objetivo é trazer esses jogadores logo que possível. Mas sabendo que o mercado tem o seu tempo. Nem sempre esse tempo vai na urgência do momento esportivo do clube ou na vontade do treinador”, completou.

Por fim, o Vasco volta a campo no sábado (15), quando enfrentará o Grêmio às 17h30, pela 15ª rodada do Brasileirão. Esta será a primeira partida da equipe, em São Januário, após o fim do Mundial de Clubes.

