Zagueiro ganês se destaca na base do Bragantino e projeta chances no profissional

“Minha adaptação ao Brasil tem sido muito positiva. É um país diferente do que eu estava acostumado, mas fui muito bem recebido por todos no clube. A estrutura do Red Bull Bragantino é excelente e me dá todas as condições para evoluir dentro e fora de campo. A cultura do futebol brasileiro é única, e tenho aprendido muito a cada dia”, destacou o jovem zagueiro.

Sobre seu estilo de jogo, Stanley revela que busca aliar a força física natural a uma leitura inteligente das jogadas, mantendo a serenidade mesmo em situações de pressão.

“Procuro ser um zagueiro muito concentrado e firme nos duelos, mas também gosto de sair jogando quando possível. Sei que a força física é um ponto forte meu, mas trabalho todos os dias para melhorar o posicionamento, o tempo de bola e a comunicação com meus companheiros. Um bom zagueiro precisa ter tudo isso para passar segurança à equipe”, explicou.

Chance no Bragantino

O bom momento no sub-20 aumenta as expectativas para uma possível oportunidade na equipe principal comandada por Fernando Seabra. Boateng mantém os pés no chão, mas não esconde o desejo de dar esse próximo passo.