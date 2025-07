Trio do Fluminense volta ao sub-20 para a reta final do Brasileirão da categoria

Crias de Xerém, os jovens Isaque, Riquelme Felipe e Wallace Davi tiveram oportunidades entre os profissionais do Fluminense nos últimos meses. Contudo, voltaram à base tricolor para a disputa da reta final do Brasileirão da categoria e também do título do Torneio OPG. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, o trio estará entre os relacionados para o duelo com o Corinthians, em Moça Bonita, nesta quinta-feira, às 21h30, em jogo da penúltima rodada da fase de grupos do Brasileirão. Em seguida, o elenco decide o título do Torneio OPG diante do Botafogo, domingo, às 10h, no Nilton Santos.