Transferência de Johnny ao Atlético de Madrid deve render ao Inter lucro de quase R$ 38 milhões

Quantia será referente ao acordo de mais-valia em venda do Colorado para o Real Betis, além do mecanismo de solidariedade da Fifa

O Internacional acertou a sua venda para o Real Betis por 6 milhões de euros (o equivalente a R$ 32 milhões na cotação do período) em 2023. Na ocasião, o clube espanhol concordou em repassar 20% da mais-valia. No caso, parte dos ganhos com uma eventual venda, que representa 24 milhões de euros (pouco mais de R$ 155 milhões).

A transferência do meio-campista Johnny Cardoso para o Atlético de Madrid será importante também financeiramente para o Inter . Afinal, a negociação ajudará o clube gaúcho a cumprir uma meta de lucro de R$ 160 milhões em vendas prevista em seu orçamento. A negociação entre o Real Betis e os Colchoneros envolverá 30 milhões de euros (quase R$ 194 milhões na cotação atual). Com isso, o Colorado provavelmente receberá aproximadamente R$ 38 milhões.

Outros jogadores também estão no radar de outros clubes. Promissor goleiro da base, Henrique Menke tem conversas avançadas para defender o Como, da Itália, por empréstimo. Já a Atalanta monitora Anth0ni, seu companheiro de posição e que é a segunda opção do elenco principal.

Atualmente, o Internacional arrecadou somente R$ 30 milhões depois de chegar a um acordo pela venda do volante Rômulo ao Tigres, do México. Portanto, o montante da negociação entre Atlético de Madrid e Real Betis permitiria alcançar os R$ 67,82 milhões (pouco mais de 42% da meta).

Deste montante, o Colorado terá direito a receber 4,8 milhões de euros (exatamente R$ 31 milhões na cotação atual) pela transação entre os clubes espanhóis. Ainda haverá um valor adicional pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, por participar da formação do jogador, se ele for negociado até os 23 anos. Neste cenário, o Inter seria beneficiado com mais 3,5% da iniciativa e ganharia cerca de R$ 6,8 milhões a mais. A quantia total será fundamental para equilibrar as finanças do clube gaúcho.

O clube italiano também demonstrou interesse no meio-campista Gustavo Prado, bem como o Porto e o Norwich, da Inglaterra. O próprio clube português, além do mesmo Real Betis e o Sevilha, observam o rendimento do zagueiro Vitão.

O atacante Wesley também é um perfil que agrada ao América, do México. Já o zagueiro Victor Gabriel é um candidato a reforço do Cruzeiro, mas o Inter quer evitar perder o jogador para um concorrente do mesmo país. Para isso, o clube gaúcho precisa acertar a transferência em definitivo do defensor junto ao Sport.

Johnny despertou o interesse do Atlético de Madrid pela sua passagem de destaque no Real Betis. Em duas temporadas, foram 65 jogos, cinco gols e três assistências. Inclusive, ele é o quarto reforço dos Colchoneros para a próxima temporada e assinou contrato válido até 2030. O volante transferiu-se para a Europa em 2023, quando saiu do Internacional para o clube espanhol.